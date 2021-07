Buon compleanno Peppino Di Capri: eccolo cantare con Luciana Littizzetto nel 1998 

Tanti auguri a Peppino Di Capri, che il 27 luglio compie 82 anni. Cantante e attore, Giuseppe Faiella - questo è il suo vero nome - si appassiona fin da piccolo alla musica, in particolare al pianoforte, esibendosi per la prima volta già all'età di quattro anni davanti alle truppe americane di stanza sull'isola campana durante la guerra.

Fa la gavetta nei night-club di Capri e Ischia, quindi esplode nel 1958 con "Malatia" e da lì non si ferma più. Partecipa a 15 edizioni Festival di Sanremo, vincendone due (nel 1973 con "Un grande amore e niente più" e nel 1976 con "Non lo faccio più"), e contribuisce a rendere 'cool' la canzone napoletana, grazie a grandi successi come "Champagne" e "Roberta".

Nel giorno del suo compleanno, rivediamolo nel 1998 cantare con Luciana Littizzetto, qui nei doppi panni di Paola e Chiara.