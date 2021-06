Jerry Calà compie 70 anni: rivediamolo in "Professione Vacanze"

Buon compleanno a Jerry Calà. L'attore, regista, sceneggiatore e cabarettista, nato a Catania il 28 giugno 1951, compie 70 anni. Tra i volti più noti della commedia italiana degli anni Ottanta, ha regitato in decine di film sia per il cinema che per la tv come "Sapore di Mare", "I Fichissimi", "Yuppies" o "Abbronzatissimi", per citarne solo alcuni.



Dall'esordio come cabarettista a Verona, assieme ai Gatti di Vicolo Miracoli, Jerry Calà è arrivato a vincere il Premio del Gotha della Critica italiana come miglior attore al Festival internazionale del cinema di Berlino, per il ruolo drammatico interpretato nel film di Marco Ferreri "Diario di un vizio", nel 1993.

L'artista di origini siciliane ha lavorato però molto anche dietro la macchina da presa come regista e sceneggiatore, l'ultimo suo lavoro è "Odissea nell'Ospizio", del 2019, con protagonisti i suoi vecchi amici e colleghi dei Gatti di Vicolo Miracoli Umberto Smaila, Nini Salerno e Franco Oppini. Per celebrare il suo compleanno, rivediamo il suo particolare colloquio di lavoro nella serie "Professione Vacanze".