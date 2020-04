Buon compleanno Paola Barale, rivediamola giovanissima a "Scherzi a Parte"

Buon compleanno Paola Barale: la showgirl e presentatrice compie 53 anni. Nata il 28 aprile 1967 a Fossano, in provincia di Cuneo, Paola inizia a farsi conoscere in televisione come valletta in programmi come "Odiens" e "La Ruota della Fortuna" con Mike Bongiorno e nel corso degli anni acquista popolarità anche grazie alla sua somiglianza con la pop star internazionale Madonna. Successivamente le viene affidata la conduzione di programmi come "Buona Domenica", "Un disco per l'estate" e "La sai l'ultima?".

Per celebrare il suo compleanno, rivediamola vittima di "Scherzi a Parte" nel 1994 quando giovanissima fu vittima di uno scherzo che aveva come protagonista un robot un po' troppo dispettoso.