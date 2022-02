Buon compleanno Natalie Imbruglia: eccola quando cantava "Torn"

Natalie Imbruglia compie 47 anni. E ne sono passati 23 dalla pubblicazione del suo successo più importante. Era il 1998, quando la cantante australiana, nata a Sidney il 4 febbraio 1975, lanciava dal palco del "Festivalbar" il suo tormentone "Torn" nell'edizione condotta da Fiorello e Alessia Marcuzzi.

Artista a tutto tondo, Natalie Imbruglia ha prestato anche il suo volto alla televisione e al cinema. A pochi mesi dal 2003, Imbruglia e il suo fidanzato da tre anni, il cantante dei Silverchair Daniel Johns, si sono sposati con una cerimonia sulla spiaggia in Australia. I due hanno vissuto nel Regno Unito, su un'isola chiamata "White Lilies" che in seguito è diventato il nome del suo secondo album. La loro relazione è durata poco più di 5 anni.

In seguito, la cantante ha dichiarato di aver sofferto di depressione dopo il repentino successo avuto e del conseguente stress a cui non era abituata. Il 9 ottobre 2019 è diventata madre di un bambino, Max Valentine Imbruglia, grazie alla fecondazione in vitro.