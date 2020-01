Buon compleanno Marina La Rosa: eccola quando era nella Casa del Grande Fratello

Classe 1977, Marina La Rosa compie oggi gli anni. Diventata famosa nel 2000 con la prima edizione del “Grande Fratello”, si è distinta durante il reality per il suo atteggiamento ambiguo e provocante tanto da essere soprannominata la gatta morta. Una volta terminata l’esperienza nella Casa, Marina La Rosa ha partecipato ad alcune trasmissioni televisive come “Carabinieri 2”. Protagonista di un sensuale calendario, la gatta morta ha continuato a far parlare di sé. Nel 2018 a “Mai dire talk” è accanto alla Gialappa's Band come opinionista e nel gennaio 2019 rientra nel mondo dei reality partecipando alla quattordicesima edizione dell’”Isola dei famosi” dove arriva seconda. Nella sua vita privata Marina La Rosa è felicemente sposata dal 2010 l’avvocato Guido Bellitti con cui ha due figli, Renato e Gabriele.