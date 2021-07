Buon compleanno Giorgio Armani: rivediamolo ai "Telegatti" 88

Fra i nomi e i marchi della moda più celebri in Italia e nel mondo. Giorgio Armani compie gli anni: è nato l’11 luglio del 1934. Cresciuto a Piacenza, ma da subito trasferito a Milano, la sua prima collezione risale al 1975 quando fonda l’azienda omonima insieme al compagno di vita Sergio Galeotti.

Nel corso della sua carriera si occupa anche di vestire gli attori del cinema: fra gli esempi Richard Gere in "American Gigolò" e il cast de "Gli Intoccabili", per il cui lavoro riceve una nomination agli Oscar. Lo annuncia proprio in questo video, al fianco di Mike Bongiorno. Nel 2021 Forbes lo ha messo al sesto posto nella classifica degli Italiani più ricchi.