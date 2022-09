Buon compleanno Francesco Totti, rivediamo l'intervista a "Fuego" 2000

Auguri

Francesco Totti

tra i migliori giocatori italiani della sua generazione

Roma

. L'ex campione della Roma e della nazionale di calcio compie oggi 46 anni. Nato nella Capitale il 27 settembre 1976, "Er Pupone" è considerato. Corteggiato dai club fin da giovanissimo, nel 1989, a soli 12 anni, la Lodigiani raggiunse un accordo per la sua cessione alla Lazio, ma un blitz a casa del calciatore da parte dell'allora responsabile del settore giovanile della, Gildo Giannini, convinse i genitori a scegliere i giallorossi. Fu l'inizio di una lunga carriera di successi.

Da allora Totti militerà per tutta la sua carriera "in curva sud", macinando record per la sua squadra del cuore e trovando sempre corrispondenza nell'affetto dei tifosi che lo accompagnerà fino all'addio al calcio giocato avvenuto nel 2017. Il sogno di entrare sul prato dello

stadio Olimpico

Fuego

ma anche l'importanza di costruire una grande famiglia fuori dal campo di calcio, l'attaccante lo racconta in un'intervista del 2000 a "", rotocalco in onda su Italia 1.

L'allora ventiquattrenne stella del calcio era fidanzato con Lia e, pur dichiarandosi felicemente impegnato, ai microfoni smentiva le indiscrezioni che lo vedeva già pronto a convolare a nozze. Matrimonio che invece avrà nel 2005 con

Ilary Blasi

, una storia d'amore, la loro, terminata ufficialmente a luglio scorso.