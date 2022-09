Auguri Sofia Loren, rivediamola con Marcello Mastroianni sul palco dei "Telegatti" 1995

Stella del cinema italiano e mondiale.

compie gli anni: l'attrice è nata a Roma il 20 settembre 1934. Esordisce giovanissima, agli inizi degli anni cinquanta, e si fa da subito notare grazie ai suoi ruoli in commedie come "Pane, amore e..." diretto dae in pellicole di stampo hollywoodiano. Grazie all'interpretazione in "La Ciociara", sempre con De Sica alla regia, si aggiudica il premio comedel 1962, prima volta per un'attrice in un film italiano. Negli anni sessanta inizia il sodalizio con: i due saranno indimenticabili protagonisti di film come "Ieri, oggi, domani" e "Matrimonio all'Italiana".

Una coppia affiatata sia dentro che fuori dal set come traspare nel video della premiazione ai "Telegatti" 1995. Accolti da una standing ovation del pubblico, Sofia Loren e Marcello Mastroianni salgono sul palco del "Gran premio internazionale dello Spettacolo" condotto in quell'anno da

E vennero premiatida un'altra celebrità, questa volta della moda: lo stilista. Ironici e complici, i due divi scherzano al fianco dei conduttori e non hanno timore a dichiarare l'affetto di un'amicizia durata oltre trent'anni.