Buon compleanno Daria Bignardi: eccola raccontare i segreti del primo "Grande Fratello"

Buon compleanno Daria Bignardi. La prima pesentatrice del "Grande Fratello", compie oggi 59 anni. Giornalista e conduttrice affermata, nonché scrittrice di libri, il suo volto è stato per anni legato alla prima edizione del noto reality show.

Nel 2000 la prima edizione del programma, andato in onda in autunno su Canale 5 aveva ottenuto con il passare delle puntate ascolti record. Il grande successo della trasmissione coincide con uno dei momenti di più vasta popolarità per la giornalista, che in contemporanea vince il Telegatto e il Premio Regia Televisiva. Successo che la porterà a condurre anche la seconda edizione del 2001, prima di lasciare la guida del programma a Barbara d'Urso.