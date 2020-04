Buon compleanno Anna Falchi: rivediamola nel 1993 a “Casa Vianello”

Anna Falchi compie 48 anni. Considerata una delle sex symbol che hanno segnato gli anni 90, è nata in Finlandia, ma all’età di 6 anni si trasferisce in Italia. A soli 17 anni si classifica seconda a Miss Italia 1989 dando il via alla sua carriera da modella e attrice. Fu scelta nel 1993 per il videoclip di Due da Raf facendola conoscere al grande pubblico. I film di Carlo Vanzina e la pellicola Dellamorte Dellamore di Michele Soavi sono solo due esempi degli innumerevoli lavori cinematografici di Anna Falchi.

A questa carriera si aggiunge anche l’esperienza come modella grazie alla stilista Chiara Boni e i lavori in televisione come conduttrice, come il suo ruolo di madrina nel 1997 Zecchino d’Oro. Uno dei tanti ruoli ricoperti è stato anche quello della figlia segreta a fianco di due icone della televisione italiana: Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Eccola nel video in una clip di “Casa Vianello” datata 1993.