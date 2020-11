Buon compleanno Alessia Marcuzzi: rivediamola a "Colpo di Fulmine" nel 1995

Tanti auguri ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice televisiva, attrice ed ex modella, nata a Roma l'11 novembre 1972, compie 48 anni anche se non si direbbe. Dopo l'esordio in tv, neanche 20enne, a Telemontecarlo la show girl conosce la popolarità quando approda a Mediaset nel 1995 per condurre il programma "Colpo di Fulmine", una caccia all'anima gemella per le vie delle città italiane.

L'anno successivo inizia la sua avventura al "Festivalbar", programma musicale estivo che condurrà per 7 anni. Nel frattempo ci saranno le esperienze a "Striscia la Notizia", "Mai dire Gol"e poi il cinema (Il Mio West e Tutti gli uomini del deficiente) e i film per la tv.

Nel 2001 arriva la prima esperienza a "Le Iene", programma che ha ripreso a condurre nel 2018 e che conduce ancora oggi. Dal 2005, invece, è protagonista di diverse fiction televisive, come Carabinieri. L'anno successivo sarà per la prima volta alla guida del "Grande Fratello", reality che guiderà per numerose edizioni negli anni successivi, come succede con "L'Isola dei Famosi" a partire dal 2015 e recentemente con "Temptation Island". Festeggiamo la bellissima Alessia rivedendola nella prima puntata di " Colpo di Fulmine" : era il lontano 1995.