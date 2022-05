Brian Ferry canta "Is love strong enough" ai "Telegatti" 1986

Insieme a David Bowie e Marc Bolan,

Brian Ferry è uno dei più importanti rappresentanti degli anni Settanta

una delle icone della musica pop e rock britannica. È stato tra i fondatori dei Roxy Music nel 1971.

Il suo primo album da solista, "These Foolish Things", risale al 1973 ed è una raccolta di cover.

Negli anni Ottanta ha ottenuto il successo internazionale con l'album "Boys & Girls" (1985), che conquistò la prima posizione nel Regno Unito, diventando un grande successo in Europa e negli Stati Uniti. In quegli anni le classifiche furono dominate dai singoli "Slave to Love" (1985), "Don't Stop the Dance" (1985), "Is Your Love Strong Enough?" (1986), che è la colonna sonora del film "Legend" con il magistrale assolo alla chitarra di David Gilmour

Bryan Ferry era celebre anche per i suoi video musicali,

che rappresentano molto bene l'estetica degli anni Ottanta. Dopo il tour del 1988, l'artista si prese un lungo periodo di pausa per lavorare ad un album che, però, non ha mai portato a termine.

Rivediamo l'artista sul palco dei "Telegatti" del 1986 quando cantò uno suoi singoli di maggiore successo.