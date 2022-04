Francesco De Gregori canta "Adelante! Adelante!" ai "Telegatti" 1993

Nato a Roma il 4 aprile del 1951,

è considerato fra i più importanti cantautori italiani di sempre. Soprannominato "Il Principe", sebbene preferisca essere identificato semplicemente come "artista", in mezzo secolo di carriera ha scritto canzoni che fanno parte della memoria collettiva come. Durante la sua carriera ha pubblicato 49 album e ha collaborato con numerosi artisti tra cui

Nei brani di

Francesco De Gregori

il rock si incontra con la canzone d'autore: ha fondato uno stile e ha portato nei suoi testi la sua cultura, con passaggi di ispirazione intimista, letterario-poetica ed etico-politica.

È inoltre uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe Tenco e un Premio Le parole della musica. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, rivediamo la sua esibizione ai

"Telegatti" 1993

Adelante! Adelante!

con il brano