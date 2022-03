Buon compleanno Terence Hill: ai "Telegatti" 1992 spiegava come scelse il suo nome

Tanti auguri a Terence Hill

83 anni.

Bud Spencer,

Mario Girotti,

attore è anche regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.

29 marzo 1939

Bud Spencer

decine di pellicole

"Lo chiamavano Trinità..."

...Altrimenti ci arrabbiamo"

che compieFamoso in tutto il mondo per i film girati in coppia col collegaquesto il suo vero nome, oltre cheNato a Venezia ilha iniziato a recitare da giovanissimo ma la sua popolarità esplose alla fine degli anni '60, quando conobbe colui che sarà il suo compagno di scena a lungo, nei film spaghetti-western e non solo, Carlo Pedersoli, alias. Con lui ha giratocome i culto le commedie "o "Io sto con gli Ippopotami".

Terence Hill, che ha lavorato anche a

Hollywood

Gene Hackman

dietro la macchina da presa

2000

Don Matteo"

1992

Telegatti"

Bud Spencer

Luciano Pavarotti.

al fianco di star del calibro die spesso anche, negli anniha ritrovato il successo grazie alla fortunata serie tv italiana ". Rivediamolo nelsul palco dei "per premiare proprio il collega: ai due si unisce anche un altro personaggio famosissimo nel mondo,