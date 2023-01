Bob Geldof canta "The great song of indifference" a "Vota la Voce" 1990

A "Vota la Voce" Bob Geldof viene intervistato da Red Ronnie per poi esibirsi sulle note del brano "The great song of indifference". "Bob Geldof è diventato importantissimo ma non vuole premi, riconoscimenti, vuole solo fare le cose che ama", è con queste parole che il cantautore irlandese è stato introdotto dal giornalista e conduttore Red Ronnie, pseudonimo di Gabriele Ansaloni.

"Sono molto grato. Spero che le persone capiscano l'ironia del brano The great song of indifference", ha risposto Bob Geldof prima dell'esibizione. Figlio di genitori cattolici, il cantautore fondò il suo gruppo, i Boomtown Rats, con i quali fu spesso in vetta alle classifiche britanniche, nel 1975, ma è conosciuto in tutto il mondo soprattutto per il suo impegno a favore della lotta contro la fame e le malattie in Africa.