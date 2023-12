"Quando è in onda Bim Bum Bam", la sigla dell'edizione '91-'92

Il cast del programma canta e balla il divertente brano in un parco divertimenti

Un inconfondibile richiamo ai giorni spensierati degli anni Ottanta e Novanta. Stiamo parlando di "Quando è in onda Bim Bum Bam", la sigla della stagione 1991-1992 del contenitore pomeridiano per bambini, che, nel video in alto, tutto il cast canta e balla a Gardaland.

Trasmesso dal 1981 al 2002, sempre tra le 16 e le 18, il programma ha lanciato indimenticabili cartoni animati amati da generazioni: dai "Puffi" e le "Tartarughe Ninja" a "Snorky" e il "Conte Dacula", da "Sailor Moon" e "Holly e Benji" a "Candy Candy" e "L'incantevole Creamy", senza dimenticare "Mila e Shiro" e "Il Tulipano Nero".

Nel 1986, "Bim Bum Bam" ha conquistato il primo dei suoi quattro Telegatti complessivi come miglior programma per ragazzi.