Lo spettacolare ballo d'apertura dei "Telegatti" 1985

Ricordate il maestoso ballo di apertura dei "Telegatti" del 1985? Con luci d'effetto, musiche festanti e schiere di ballerini e ballerine, rispettivamente in frac e abito da sera.

Ideato e organizzato dalla rivista TV Sorrisi e Canzoni, il concorso premiava i protagonisti del cinema e della televisione, scelti direttamente dai lettori del settimanale. A loro andava la famosa statuetta a forma di gatto: alta 15 centimetri e del peso di 1,8 chilogrammi, era realizzata in bronzo, placcato oro zecchino.

Il premio, pur essendo nato nel 1971, è andato in onda per la prima volta su Canale 5 solo nel 1984 (con il nome di Gran Premio Galà della TV), in risposta al già esistente Premio regia televisiva).