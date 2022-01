Auguri Rod Stewart, rivediamo la sua esibizione ai "Telegatti 1988"

Buon compleanno a Roderick David Stewart, detto Rod, nato a Londra il 10 gennaio 1945, che oggi compie 77 anni. Considerato uno degli artisti rock di maggior successo di tutti i tempi, nel corso della sua carriera ha conquistato per dieci volte la prima posizione nella classifica britannica degli album più venduti e nel 2016 è stato nominato Sir dalla regina Elisabetta II.

Ultimogenito di una coppia di origine scozzese, già a partire dagli anni Sessanta, Rod Stewart iniziò a sfoggiare l'acconciatura da gallo, che diventò il suo marchio di fabbrica. Dopo brevi esperienze in alcuni gruppi blues britannici, arrivò alla notorietà nel 1971, quando il suo terzo LP raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100 statunitense: fu questo l'inizio di un periodo d'oro, durante il quale quasi tutti i suoi singoli ebbero un successo impressionante.

Nei primi anni Ottanta si mantenne in testa alle classifiche, ma a mano a mano, pur rimanendo assai popolare come personaggio in Inghilterra, non riuscì più a piazzarsi nelle hit parade.

Nel giorno del suo compleanno rivediamolo esibirsi in uno dei suoi successi ai "Telegatti 1988".