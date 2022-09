Auguri Elisabetta Canalis, ecco quando giovanissima faceva la velina

Quest’anno sono 44 ma

per Elisabetta Canalis gli anni sembrano non passare mai

La showgirl ha ottenuto grande popolarità a partire dal 1999

"Striscia Notizia"

. Nata a Sassari, il 12 settembre del 1978, l'ex velina continua a essere una donna carica di fascino e super sportiva.quando, insieme a Maddalena Corvaglia, ha ricoperto, da giovanissima, il ruolo di velina del tg satirico di Canale 5,

Dopo una relazione con l'attore, la Canalis ha sposato il medico chirurgoil 14 settembre 2014. Da questa unione è nata lae i tre vivono stabilmente a Los Angeles, nonostante l’ex velina continui a tornare spesso in Italia.

Nel 1999 il programma di Italia 1 "Fuego" è andato negli studi di "Striscia la Notizia"

per conoscere le nuove veline. La giovanissima Elisabetta, nonostante l'imbarazzo delle prime volte davanti alle telecamere, si è mostrata da subito carica di entusiasmo: “Devo esercitarmi tutti i giorni perché io non sono una ballerina - raccontava Elisabetta Canalis -. Non sono abituata a essere riconosciuta per strada, ma mi fa molto piacere”.