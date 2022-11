Auguri Carlo Verdone, rivediamolo a "Popcorn" 1981

Buon compleanno Carlo Verdone. Nato a Roma il 17 novembre 1950, l'attore e regista romano compie oggi 72 anni. Nel 1981, pochi mesi dopo il successo del suo primo film "Un sacco bello", partecipò come ospite a una puntata di "Popcorn", popolare trasmissione musicale di Canale 5 dei primi anni Ottanta. Per Verdone fu l'occasione per raccontare alcuni aneddoti dei suoi celebri personaggi che avevano incuriosito e divertito il pubblico. Come Ruggero Brega, hippy svampito convinto di aver avuto un'esperienza mistica, che viveva in ritiro in una comunità umbra dove si professa "l'amore libero". "Uno come Ruggero lo incontrai davvero una volta e nel raccontarmi un suo viaggio in Toscana usava spesso l'intercalare "un sacco bello" che ha poi ispirato il titolo del film" ricordava l'attore.

Nel corso della puntata, Carlo Verdone presentò la sua seconda pellicola "Bianco rosso e Verdone": un altro film di successo, che portò alla ribalta altri personaggi cult come il pignolo Furio Zoccano o il simpatico Mimmo. Tre episodi che fotografavano un'Italia, che si recava alle urne in una torrida domenica di giugno. E che videro oltre al talento di Verdone anche la straordinaria partecipazione di "Sora Lella" Valeria Fabrizi.

In questo giorno speciale per Carlo Verdone rivediamolo nel video.