Auguri a Tullio Solenghi, ecco il suo "telegattino" nel 1990

Una carriera brillante, ex componente del celebre Trio, assieme a Massimo Lopez e Anna Marchesini, Solenghi è capace di passare con disinvoltura da ruoli comici a quelli più impegnati. Tullio Alberto Solenghi, nato a Genova il 21 marzo del 1948, inizia a recitare sin da giovanissimo, frequenta la scuola del Teatro Stabile di Genova dove conosce l'amico e collega Lopez. Debutta in televisione come comico nel 1976 nel programma "Chi" di Pippo Baudo e lavora anche nei programmi "Luna Park" e "Gran Canal".

Nel 1982 fonda il celebre Trio insieme a Lopez e Marchesini e inizia così la lunga stagione di successi caratterizzata da trasmissioni come "Tastomatto", Domenica in", "Fantastico" e "Festival di Sanremo". Nel 1990 il Trio reinterpreta, in chiave ironica, "I Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni, uno sceneggiato televisivo in cinque puntate che ottiene ascolti record. In quello stesso anno vengono chiamati sul palco dei Telegatti per premiare "L'ispettore Derrick"e per ricevere da Corrado tre "telegattini" per la loro parodia dei Promessi Sposi. In occasione del suo compleanno, rivediamolo in questa occasione.