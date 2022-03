Telegatti 1991, "Casa Vianello" è il miglior telefilm italiano

Rivediamo il momento della premiazione della sit-com "Casa Vianello" come miglior telefilm italiano ai "Telegatti 1991", il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo. A presentare l'edizione Corrado, che insieme a Massimo Ranieri, ha consegnato il premio alla coppia Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.

"Per me rappresenti un mito - diceva Corrado e Raimondo - a me fa piacere vedervi perché in effetti credo che siate nelle simpatie di tutti gli italiani, costituite una coppia talmente affiatata che direi non c'è paragone tra gli artisti italiani". "Stiamo insieme dalla mattina alla sera - aggiungeva Sandra - non so come non potremmo essere affiatati".

Raimondo, dopo aver ricevuto gli auguri di buon compleanno da parte di Corrado, veniva omaggiato da parte del pubblico con una standing ovation. "Vi ringrazio molto, malgrado gli anni che compio continuo, mi vedrete ancora", diceva scherzando l'attore.

Trasmessa dal 1988 al 2007, "Casa Vianello" è la sit-com più longeva dalla televisione italiana e, ambientata nell'immaginario appartamento di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, raccontava in maniera romanzata la quotidianità dei coniugi accompagnati dalla tata Giorgia Trasselli.