Il Telegatto a Gigi Sabani per "Ok, il prezzo è giusto"

Nato il 5 ottobre 1952 a Roma , Luigi "Gigi" Sabani è stato un conduttore televisivo e imitatore. Il suo talento nell'imitazione risale a quando era bambino, poiché all'età di cinque anni si distingueva per la sua abilità nel riprodurre il caratteristico rumore della Prenestina, il tram che all'epoca faceva il giro della capitale.



Il debutto in televisione arriva nel 1979 con una performance di quattro minuti in diretta (Rai Uno) da Venezia in occasione della manifestazione "La Gondola d'oro". Poi è a "Domenica in" con Pippo Baudo. In seguito passa a Mediaset, conducendo tra il 1981/82 1981 "Fantastico" mentre nel 1983 è alla guida di "Premiatissima". Dal dicembre del 1983 Silvio Berlusconi lo vuole alla conduzione del nuovo gioco a premi di Italia Uno "OK, il prezzo è giusto!".

La sua carriera continua fino al 1997, quando viene interrotta bruscamente a causa del coinvolgimento nella vicenda giudiziaria legata alla corruzione nel mondo dello spettacolo, nata dalle esternazioni di Raffaella Zardo. Sabani viene scagionato e risarcito per i tredici giorni di detenzione trascorsi agli arresti domiciliari.



Torna in tv nel 1999 su Rete 4. Poi dal 2000 è su Canale 5 con "La sai l'ultima", che presenta con Natalia Estrada. Il 2002-2003 segna il suo ritorno sulle reti Rai per la conduzione dello storico programma del mezzogiorno "I fatti vostri".



Gigi Sabani si spegne improvvisamente a Roma il 4 settembre 2007 a causa di un infarto. Lo rivediamo ai Telegatti, quando venne premiato per il programma "Ok, il prezzo è giusto!".