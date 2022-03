Auguri a Sabrina Salerno, rivediamola a Festivalbar 1991 con "Siamo donne"

Sembra che per lei gli anni non passino mai. Sabrina Salerno, nata a Genova nel 1968, è stata scoperta da Claudio Cecchetto, ed è diventata famosa negli anni Ottanta come cantante, ottenendo grande successo in tutta Europa. La popstar ha venduto in totale circa 20 milioni di dischi, risultando tra gli artisti italiani di maggior successo.

Nel 1991 Sabrina Salerno si esibisce sul palco del Festivalbar con il brano “Siamo donne”, canzone cantata originariamente da lei e Jo Squillo. Il brano, che contiene anche alcuni versi rap inediti in lingua inglese cantati dalla stessa Sabrina, è stata utilizzata anche come lato b del singolo Shadows of the Night, e resa disponibile come download digitale nel 2015. In occasione del suo compleanno, rivediamola sul palco del Festivalbar con "Siamo Donne".