Auguri a Rocco Papaleo: eccolo ai "Telegatti" 90

Buon compleanno a Rocco Papaleo, che il 16 agosto compie 63 anni. Attore, regista e sceneggiatore, si trasferisce ancora studente da Lauria (in Basilicata) a Roma, dove inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come cabarettista.

Debutta poco dopo in teatro, quindi passa alla televisione, facendosi conoscere a "Classe di ferro" (1989/1991) e "Quelli della speciale" (1992). Nello stesso periodo Papaleo inizia la sua carriera cinematografica (il debutto è ne "Il male oscuro di Mario Monicelli", del 1989), caratterizzata da un lungo sodalizio artistico con Leonardo Pieraccioni, per cui recita in sei film.

Nel 2010 passa dietro la macchina da presa con "Basilicata coast to coast", grazie a cui vince il David di Donatello, il Nastro d'argento e il Globo d'oro come miglior regista esordiente.

Nel giorno del suo compleanno, lo rivediamo ai "Telegatti" del 1990.