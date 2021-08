Buon compleanno Enzo Iacchetti: ecco i suoi inizi a Mediaset

Tanti auguri a Enzo Iacchetti, che il 31 agosto compie 59 anni. Attore, comico e presentatore, è - assieme a Ezio Greggio - uno dei volti storici di "Striscia la notizia", che conduce dal 1994.

"Dopo Maurizio Costanzo, che è stato il primo a darmi lo spazio per le mie cosine, devo dire che con 'Striscia la notizia' e 'La stangata' con Lorella Cuccarini sono in una condizione privilegiata", racconta il conduttore a proposito dei suoi esordi in televisione, arrivati dopo anni come intrattenitore a battesimi e matrimoni e nelle pizzerie. "È bello. Lavoriamo bene, ci si diverte e non si fa neanche tanta fatica".