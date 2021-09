Auguri a Loredana Berté, rivediamola a Superclassifica Show 1982

Loredana Bertè compie 71 anni. Nata il 20 settembre del 1950 a Bagnara Calabra, la regina del rock italiano è ritenuta una delle interpreti più poliedriche del panorama italiano. Personaggio sin dagli esordi, influencer quando i social non erano nemmeno nell’immaginario comune è diventata famosa per le sue canzoni ma soprattutto per aver sdoganato look passati alla storia. In oltre 40 anni di carriera ha pubblicato 17 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 3 raccolte ufficiali, vendendo oltre 8 milioni di dischi grazie a hit indimenticabili come "Sei Bellissima", "E la luna Bussò" e "Non Sono una Signora".

Sono decine le copertine che ha conquistato negli anni anche e soprattutto per la sua vita fuori dagli studi di registrazione: dal matrimonio con il tennista Bjön Borg all’amicizia con Andy Warhol, senza dimenticare gli anni dolorosi per la prematura scomparsa dell’amata Mimì, la sorella Mia Martini morta nel maggio del ’95.

Durante la sua lunga carriera sono stati numerosi i premi: un Disco per l’Estate, tre Wind Music Award, due Rtl Power Hits e un Festivalbar, vinto nel 1982 con "Non sono una signora". Per celebrare il suo compleanno, la rivediamo cantare "Per i tuoi occhi" a "Superclassifica Show".