Auguri a Katia Ricciarelli: rivediamola a "Scherzi a Parte" nel 1994

Buon compleanno a Katia Ricciarelli. La cantante lirica, nata a Rovigo il 16 gennaio 1946, compie 75 anni. Dopo gli studi al conservatorio di Venezia è diventata una famosa soprano nel 1971 vincendo il Concorso Internazionale "Voci Verdiane" della Rai.

Dopo essersi esibita nei maggiori teatri dell'opera di tutto il mondo, Katia Ricciarelli ha iniziato anche la carriera di attrice, prima in film e fiction per la tv, poi anche in pellicole d'autore per il cinema. Dopo una lunga relazione col tenore Josè Carreras, è stata sposata per 18 anni col presentatore Pippo Baudo. Rivediamo la grande artista quando fu vittima della trasmissione "Scherzi a Parte" nel 1994.