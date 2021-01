Quarantasette anni fa debuttava "Happy Days": ecco Fonzie ai "Telegatti"

Il 15 gennaio di 47 anni fa debuttò sui piccoli schermi americani una sitcom destinata a fare la storia della televisione non solo a stelle e strisce. Stiamo parlando di "Happy Days", il telefilm che per dieci anni, undici stagioni e 255 episodi ha raccontato le storie e le vicende della famiglia Cunningham, dei loro amici e dell'indimenticabile Fonzie, nella Milwakee degli anni 50. Richie, la sorella Sottiletta, Potsie, Arnold e tutti gli altri divennero ben presto popolarissimi anche in Italia.

Per celebrare quest’anniversario rivediamo quando Jovanotti consegnò nel 1989 il Telegatto a Henry Winkler, l’attore che interpretava Arthur Fonzarelli. "È un personaggio incredibile, dovete prendervela con lui se siamo venuti su così", scherzò il cantante consegnandogli il premio.