Trentasei anni fa iniziava "Buona Domenica": rivediamo un momento cult della trasmissione

Sono passati 36 anni dal 13 dicembre 1985, giorno in cui andò in onda per la prima volta "Buona Domenica", programma ideato da Fininvest come alternativa a "Domenica In". A condurlo inizialmente due figure che hanno fatto la storia delle reti Mediaset: Corrado e Maurizio Costanzo.

Tanti sono stati poi negli anni i conduttori che si sono alternati al timone del salotto domenicale di Canale 5. Tra questi anche Fiorello che nel ’96, al fianco proprio di Costanzo, ha dato vita a una stagione piena di momenti cult come la prima performance italiana delle Spice Girls, la girl band britannica, nata nel 1994 a Londra, considerata il più famoso gruppo femminile di tutti i tempi, con oltre 85 milioni di dischi venduti. Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Victoria Adams, Emma Bunton e Melanie Brown, si sono esibite sul palco della trasmissione domenicale di Canale 5 con "Wannabe", uno dei singoli del gruppo che ha raggiunto maggior celebrità. Rivediamole in quella loro performance e nella successiva intervista da parte di Fiorello.