Auguri a Giacomo Poretti, eccolo attore tv in "Professione Vacanze"

Buon compleanno a

Giacomo Poretti

Aldo, Giovanni e Giacomo,

"Mai dire Gol"

Gialappa's Band

che oggi spegne 66 candeline. Componente del trio comicoil comico, attore e sceneggiatore con loroè stato tra i protagonisti delle prime storiche edizioni di: con la partecipazione alla trasmissione dellahanno ottenuto la definitiva consacrazione presso il grande pubblico.

"Professione vacanze"

Vittorio De Sisti

Jerry Calà

è stata una serie televisiva composta da 6 episodi andata in onda su Italia 1 nella primavera del 1987. Il telefilm, diretto da, vedeva tra i protagonistiche interpretava il capo villaggio Enrico Borghini. Nel giorno del suo compleanno, rivediamo il comico Giacomo Poretti, nei panni del cliente del villaggio Attilio, nel momento in cui entrò nella camera di Jerry Calà in cerca della moglie.