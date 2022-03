Auguri a Elton John, rivediamolo ai "Telegatti 1992"

Buon compleanno Sir

Elton Hercules John,

Rock and Roll Hall of Fame

è stato fatto Cavaliere (Knight Bachelor) dalla regina Elisabetta II per i servigi resi alla musica, alla cultura inglese e alla beneficenza

che compie oggi 75 anni. Considerato uno dei maggiori artisti del pop contemporaneo, ha ricevuto diversi riconoscimenti: nel 1994 è stato inserito nella, mentre nel 1998(la sua Elton John AIDS Foundation costituisce una delle principali organizzazioni no profit esistenti al mondo) e nel 1997 la Royal Academy of Music di Londra lo ha accolto come membro onorario.

Il musicista è famoso per brani come "Your Song", "Rocket Man", "Candle in the Wind", "Crocodile Rock" e "Sacrifice" solo per citare qualche titolo. Detiene, inoltre, il record per il singolo più venduto della storia con

"Candle in the Wind"

Diana, Princess of Wales Memorial Fund. La canzone, che inizialmente aveva come protagonista Marilyn Monroe, fu dedicata successivamente a Lady Diana, dopo la morte della principessa.

del 1997, che vendette oltre 40 milioni di copie. Tutti gli incassi della vendita furono devoluti al

L'8 settembre 2018 Elton John ha iniziato ufficialmente il suo ultimo tour della carriera, che avrebbe dovuto concludersi nel 2021,

Nel 2020 ha collaborato con Lady Gaga

ma che è stato posticipato a causa della Pandemia di COVID-19.nel brano "Sine From Above", mentre Il 22 ottobre 2021 è uscito "The Lockdown Sessions", album di 16 brani, compreso quello insieme a Dua Lipa. È il 34°disco in studio della sua carriera.

Nel giorno del suo compleanno rivediamolo nell'esibizione ai "Telegatti" nel 1992.