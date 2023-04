Gli Articolo 31 e Rosana cantano "Non so cos'è" a "Festivalbar" 1998

Vi ricordate il brano "Non so cos'è" degli Articolo 31? Nel 1998 il gruppo musicale hip hop italiano si esibiva sul palco del "Festivalbar" insieme a Rosana, cantautrice spagnola divenuta celebre con il brano "El talisman". La canzone è presente nel quarto album in studio del gruppo, "Nessuno", pubblicato il 14 maggio dello stesso anno dalla Best Sound.

Oltre alla collaborazione con Rosana, il disco vede la partecipazione di Space One (pseudonimo di Piergiorgio Severi, rapper italiano) e Thema (de I Gemelli DiVersi). Primo estratto dell'album fu il singolo "La fidanzata" presentato per la prima volta dal vivo sul palco della kermesse italiana. Più di dieci anni fa, l'album è stato ristampato in CD per "TV Sorrisi e Canzoni" con l'aggiunta da parte della band di una traccia bonus.

Dopo la réunion sul palco di Sanremo 2023, J-Ax e DJ Jad sono pronti per il tour estivo dove solcheranno i palchi del Nord e Sud Italia durante i principali Festival musicali nazionali.