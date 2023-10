Auguri Antonio Albanese: rivediamolo nei panni di Frengo a "Mai dire Gol" 1993

Buon compleanno Antonio Albanese. Nato a Olginate (Lecco) il 10 ottobre 1964, l'attore compie oggi 59 anni. Esordisce negli anni ottanta in radio private locali mentre frequenta la Scuola d'arte drammatica "Paolo Grassi" di Milano. Nel capoluogo lombardo ha inizio la sua carriera come cabarettista sul palco dello storico locale "Zelig" di viale Monza dove si fa conoscere per decine di personaggi da lui inventati. Negli anni Novanta Albanese entra nel cast del programma di Italia 1 "Mai dire Gol", condotto dalla Gialappa's Band. Tra le maschere divertenti che portava in televisione nel 1993 debuttava Frengo, ultrà del Foggia appassionato della filosofia di Zdeněk Zeman.

Nel video Frengo-e-Stop fa il resoconto alla Gialappa's della partita Parma-Foggia e da subito il racconto assume contorni surreali fino a sfociare nell'idealizzazione mistica dell'evento sportivo. Nel film del 2012 "Tutto tutto niente niente" il personaggio ricompare con il nome di Frengo Stoppato, assiduo consumatore di cannabis trasferitosi in Sud America. Rivediamo l'esordio di Antonio Albanese nei panni di Frengo a "Mai dire Gol" 1993.