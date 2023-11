Antonella Mosetti e Ilaria Galassi cantano "The Sound of Silence" a "Non è la Rai" 1994

Ve le ricordate Antonella Mosetti e Ilaria Galassi cantare "The Sound of Silence" a "Non è la Rai"? Nell'edizione 1994 del popolare contenitore pomeridiano di Italia 1 condotto da Ambra Angiolini, le due ragazze si lanciavano nell'interpretazione di un classico del duo folk statunitense Simon & Garfunkel. Per Mosetti e Galassi fu l'occasione di dimostrare il talento artistico di cantare in duetto nello spirito del programma ideato da Gianni Boncompagni che ha lanciato nel mondo dello spettacolo decine di showgirl come Antonella Elia, Laura Freddi, Alessia Merz o attrici come Claudia Gerini, Nicole Grimaudo e Sabrina Impacciatore e la stessa Angiolini.

Scritta da Paul Simon e pubblicata nel 1964 "The Sound of Silence" raggiunse la vetta della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e il successo di vendite dall'Europa al Giappone affermandosi come brano cult della musica leggera degli anni Sessanta. Per anni era convinzione comune che Simon avesse scritto il singolo per esprimere lo sconcerto che serpeggiava nel popolo americano dopo l'assassinio, il 22 novembre 1963, del presidente Usa John Fitzgerald Kennedy a Dallas. Piuttosto, come ricorda Art Garfunkel il tema della canzone è l'incapacità dell'uomo di comunicare un concetto rafforzato dai primi versi "Hello darkness, old my friend" che tradotto significa "Ciao buio, mio vecchio amico". Il brano è stato ripreso in numerose versioni ed è diventato un classico riproposto trent'anni dopo anche da Antonella Mosetti e Ilaria Galassi. Rivediamo la loro esibizione a "Non è la Rai" nel 1994.