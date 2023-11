Buon compleanno Antonella Elia, rivediamola a "Non è la Rai" 1991

Auguri Antonella Elia. Nata a Torino il 1° novembre 1963 la conduttrice compie 60 anni. Subito dopo la maturità si trasferisce a Roma dove debutta nel mondo dello spettacolo recitando in pieces teatrali. Nel 1990 esordisce sul piccolo schermo come valletta di Corrado in "La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio" su Canale 5, ruolo che ricoprirà per quattro edizioni e che la farà apprezzare dal pubblico come spalla e showgirl. Nel 1991 è nel cast di "Non è la Rai", innovativo contenitore del pomeriggio ideato da Gianni Boncompagni e condotto in quella prima edizione da Enrica Bonaccorti. In una puntata dello show di Canale 5 Elia guidava le ragazze in una coreografia a tema charleston, popolare ballo di derivazione jazz nato America e divenuto un simbolo dei "ruggenti" anni Venti.

Nel corso degli anni Novanta Antonella Elia co conduce diversi programmi televisivi sulle reti Mediaset. Nel 1995 affianca Mike Bongiorno nel quiz "La Ruota della Fortuna" mentre due anni più tardi battezza insieme a Claudio Bisio la prima edizione di "Zelig - Facciamo Cabaret" su Italia 1. Più di recente nella stagione 2020-21 ha rivestito il ruolo di opinionista insieme a Pupo nella quinta edizione del "Grande Fratello Vip" mentre nel 2022 è giurata in "La pupa e il secchione" su Italia 1. Rivediamo l'esibizione di Antonella Elia nel ballo charleston a "Non è la Rai" 1991.