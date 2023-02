Anna Oxa a "Un disco per l'estate" 1997 con un medley dei suoi successi

In gara al Festival di Sanremo con il brano "Sali (Canto dell’anima)", Anna Oxa è tra le artiste più poliedriche e amate della musica leggera italiana, come dimostra anche l'esibizione a "Un disco per l'estate" del 1997.

Qui la cantante barese, ma di origine albanese, esegue un medley dei suoi successi più grandi: da "Tutti i brividi del mondo" a "Donna con te", senza dimenticare "Storie".

Leggi Anche I Litfiba sul palco di Rock Targato Italia nel 1987

Brani che, assieme a "Un'emozione da poco" e "Quando nasce un amore", costituiscono le punte di diamante di una carriera sfolgorante, caratterizza da diciotto album in studio e due vittorie al Festival di Sanremo (nel 1989 con "Ti Lascerò", in duetto con Fausto Leali, e nel 1999 con "Senza pietà").