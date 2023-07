Anna Oxa canta "Oltre la montagna" a Festivalbar 1988

Il brano fa parte dell'album "Pensami per te", uscito dopo la partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo con "Quando nasce un amore"

Era il 1988 quando, presentata da Gerry Scotti, Anna Oxa è salita sul palco del "Festivalbar" per cantare "Oltre la montagna". Il brano fa parte dell'album "Pensami per te", uscito a seguito della partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo, con la canzone "Quando nasce un amore", settima classificata.

Questa è solo una delle quindici volte in cui l'interprete ha partecipato alla kermesse canora, che ha vinto in due occasioni: nel 1989, assieme a Fausto Leali, con "Ti lascerò" e nel 1999, in solitaria, con "Senza pietà".

L'ultima partecipazione è dello scorso febbraio, dopo 12 anni di assenza, con il singolo "Sali (canto dell'anima)". Un'esperienza caratterizzata dalle polemiche: dalla presunta lite con Madame agli insulti ai giornalisti, puntualmente smentiti da Oxa.