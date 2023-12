Angela Finocchiaro e i problemi di coppia a "Zelig Circus" 2003

Era il 2003 e, a "Zelig Circus", Angela Finocchiaro forniva la soluzione ai problemi delle coppie in crisi. Quale? Ingaggiare un'amante, alla modica cifra di 49 euro al mese, in 18 comode rate, per evitare alle mogli sia di dover cucinare la cena sia di dover ascoltare le interminabili lamentele dei mariti.

L'attrice, nativa di Milano, ha iniziato la sua carriera lavorando con compagnie teatrali sperimentali, tra cui "Quelli di Grock", che ha co-fondato assieme al regista e attore Maurizio Nichetti.

Sempre al fianco dell'amico Nichetti, è approdata anche sul grande schermo, recitando in diversi film di successo (da "La bestia nel cuore" a "Benvenuti al sud") e conquistando molti premi, tra cui due David di Donatello come miglior attrice non protagonista.