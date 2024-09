Auguri Andrea Bocelli, riascoltiamolo cantare "Caruso" a Stranamore 1994

Auguri di buon compleanno ad Andrea Bocelli, che domenica 22 settembre 2024 spegne 66 candeline. Nato in provincia di Pisa e laureato in Giurisprudenza, si avvicina in giovane età alla musica e consegue il diploma in Canto Lirico presso il Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia.



Il successo in ambito musicale arriva agli albori degli anni Novanta, complici le prime collaborazioni con Luciano Pavarotti e Zucchero, ma anche la doppia partecipazione al Festival di Sanremo: nel 1994 vince nella categoria Nuove proposte con "Il mare calmo della sera", mentre l'anno seguente raggiunge il quinto posto con l'intramontabile "Con te partirò".