Auguri a Lorella Cuccarini, eccola cantare la sigla di "Buona Domenica" 1991

Nata a Roma il 10 agosto 1965, a nove anni è già tra le allieve della scuola di danza di Enzo Paolo Turchi. Solo tre anni dopo appare per la prima volta in tv nel varietà di Raffaella Carrà, "Ma che sera". Per anni danza come ballerina in diversi programmi televisivi Rai, poi l'incontro fortunato con Pippo Baudo che la nota durante un provino e la vuole al suo fianco prima a "Fantastico 6" e poi, nell'edizione successiva, a "Fantastico 7". "Io mi dicevo: non può capitare a me, dov'è la fregatura? Nel dubbio mi feci accompagnare da mamma", dichiarò l'artista in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.