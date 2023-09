Il pupazzo Ambrogio e la radio portatile a "Bim Bum Bam"

Nel 1990 Ambrogio parlava ai bambini e i ragazzi di Italia 1 dalle sale del museo della scienza e della tecnica. Ve lo ricordate a "Bim Bum Bam"? Il pupazzo a partire dalla stagione del 1990/1991 ha affiancato Uan, la mascotte del programma. A differenza degli altri tre pupazzi Uan, Four e Five, Ambrogio non era la mascotte di una delle emittenti televisive Mediaset, ma si dice che avesse preso il suo nome da Sant'Ambrogio, il Santo Patrono di Milano".

In una delle puntate di "Bim Bum Bam", il contenitore televisivo di Italia 1 che lanciava i cartoni animati per ragazzi e bambini, Ambrogio insieme a Carlo Sacchetti spiegava il funzionamento della radio portatile. Collegato dalle sale del museo della scienza e della tecnica, il pupazzo diceva: "Salve a tutti amici, qui è il vostro promosso conduttore scientifico che vi parla dal museo della scienza, per la precisione dalla sezione telecomunicazioni". Rivediamo insieme quel momento.