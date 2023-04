Ambra canta "Aspettavo Te" a "Festivalbar" 1996

Il pezzo è contenuto in "Angiolini", secondo album in studio dell'artista romana che si intitola semplicemente con il suo cognome

Non solo "T'appartengo". Negli anni d'oro di "Non è la Rai" (e quelli immediatamente successivi) Ambra ha inciso diversi altri singoli di successo, tra cui "L'ascensore" e "Aspettavo Te". Proprio con quest'ultimo si esibiva al "Festivalbar" 1996.

Qui, presentata da un Amadeus vestito completamente di bianco, l'ex idolo delle teenager esegue con particolare vitalità il brano, caratterizzato da sonorità pop-dance.

Il pezzo è contenuto in "Angiolini", secondo album in studio dell'artista romana, che porta per titolo semplicemente il suo cognome. Come per il precedente, anche questo disco è stato tradotto e pubblicato nei paesi di lingua spagnola, con il titolo "Angelitos".