Auguri Ambra Angiolini, eccola intervistata a "Smetto quando voglio" nel 2003

Tanti auguri ad Ambra Angiolini, che il 22 aprile compie 46 anni. Per festeggiarla, la rivediamo in un'intervista del 2003 quando, a "Smetto quando voglio", raccontava a Fabio Volo la prima gravidanza.

"Mi sono chiusa in bagno e ho fatto quattro test", spiega l'attrice e conduttrice, lanciata dal programma di Gianni Boncompagni "Non è la Rai". "Quando ho visto che erano tutti positivi, mi sono messa con la testa sul lavandino per cercare di realizzare". "Mi trovavo da sola, a Roma, quindi ho preso la macchina per andare da Francesco (Renga, ndr) a dirglielo", continua la showgirl. "È una bambina. L'abbiamo voluta, tanto", raccontava l'attrice.

Leggi Anche Ambra Angiolini innamorata, ecco chi è il nuovo compagno

Ambra Angiolini, la carriera - Nata a Roma nel 1977, Ambra Angiolini si fa notare durante "Bulli e Pupe", programma estivo condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5. La stagione successiva raggiunge la guida di "Non è la Rai", dando il via a una carriera che oggi la vede affermata anche come cantante, attrice e speaker radiofonica. Grazie alla spigliatezza mostrata nel programma di Gianni Boncompagni, viene premiata con il Telegatto come "Personaggio rivelazione dell'anno" e l'esordio nel mondo musicale con "T'appartengo" si rivela uno straordinario successo.

Archiviata l'esperienza alla guida di "Non è la Rai", Ambra Angiolini sperimenta il tour musicale, che ottiene un importante seguito, e si conferma in svariate trasmissioni televisive e radiofoniche, per poi muovere i suoi primi passi anche nel mondo del teatro e del cinema. Dal 2003 al 2015 la showgirl si lega al cantante Francesco Renga e dalla loro unione nascono Jolanda, nel 2004, e Leonardo, nel 2006.