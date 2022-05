Alexia canta "Summer Is Crazy" a "Festivalbar" 1996

"Summer Is Crazy"

è una canzone di Alexia, che come il precedente singolo fu un grande successo in diversi Paesi europei e raggiunse il numero uno delle classifiche italiane.

Considerata una regina della musica dance internazionale degli anni Novanta,

Alexia ha esordito nel filone eurodance in lingua inglese

Alexia ha partecipato a nove edizioni del Festivalbar e a quattro del Festival di Sanremo.

, con il brano in collaborazione con Ice MC, "Think About the Way". Grazie a singoli come "Summer Is Crazy" e "Uh la la la" ha collezionato una serie di successi discografici, dominando per anni le classifiche d'Europa.

Rivediamo proprio una delle sue esibizioni sul palco del Festivalbar, quella del 1996 con "Summer Is Crazy".