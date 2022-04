Una giovanissima Giorgia canta "Parlami d'amore"

Giorgia compie 51 anni. Considerata una delle voci più belle della musica italiana, la sua carriera è iniziata nel 1993 a

Sanremo Giovani

Festival di Sanremo

quando presentò un brano scritto da lei, Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese dal titolo Nasceremo. Si classificò prima e ottenne perciò l'accesso aldell'anno successivo nella sezione Nuove Proposte dove cantò E poi, una delle sue canzoni più conosciute ma che si classificò al Festival solo settima.

Nel giorno del suo compleanno rivediamola sul palco di

"Un disco per l'estate"

Diane Warren

1999 esibirsi inbrano contenuto nel suo quarto album Girasole pubblicato nel 1999. La canzone è una cover in lingua italiana di Listen with Your Heart di