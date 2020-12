Alex Baroni avrebbe compiuto oggi 54 anni: ricordiamolo con questa esibizione del 1998

Un amore immenso per la musica, un successo arrivato quasi per caso, poi il terribile incidente che lo strappa al mondo e alla famiglia troppo presto. Stiamo parlando di Alex Baroni, all’anagrafe Alessandro Guido, che il 22 dicembre avrebbe compiuto 54 anni. Nato a Milano nel 1966, Baroni è stato senza dubbio uno degli artisti italiani più famosi negli anni Novanta eppure la carriera musicale è decollata solo in un secondo momento: era infatti un docente di chimica in diversi istituti tecnici milanesi.

La notorietà arriva nel 1994 quando pubblica il primo album da solista “Fuorimetrica". Da quel momento una serie di brani indimenticabili, da "Cambiare" a "Male che fa male", da "Onde" a "Dimmi che ci sei", lo consacrano come uno tra gli artisti più amati del panorama italiano. Nel giorno del suo compleanno celebriamolo rivedendo la sua esibizione sul palco di "Un disco per l'estate" del 1998, quando canto il suo storico pezzo "Onde".