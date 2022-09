Auguri Alessia Merz, eccola giovanissima esibirsi a "Non è la Rai"

Buon compleanno

Alessia Merz

48 candeline

"Non è la Rai"

. La showgirl spegne oggie, per l’occasione, rivediamola cantare il brano "Every time you go away" di Paul Young durante una delle puntate di

Merz, all'epoca diciasettenne, ha partecipato alla seconda edizione del programma rimanendo fino alla chiusura definitiva nel '95. Subito dopo, Alessia è stata scelta da Antonio Ricci per vestire i panni della velina mora a

"Striscia la notizia"

. Successivamente si è cimentata come attrice in film e fiction televisive e come conduttrice televisiva.

Sentimentalmente, Alessia è stata a lungo legata al calciatore Giampiero Maini, ma dal 2005, dopo un anno di fidanzamento, si è sposata con il calciatore

Fabio Bazzani

, con il quale ha avuto due figli, Niccolò e Martina.