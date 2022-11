Alessia Marcuzzi compie 50 anni, eccola a "Mai Dire Gol" 1998

Conduttrice televisiva, attrice ed ex modella, Alessia Marcuzzi inizia la propria carriera appena maggiorenne, nel 1991, a Telemontecarlo con lo show "Attenti al dettaglio" per poi passare nella stagione 1991/92 a "Qui si gioca", programma sportivo con José Altafini nel quale ricopre il ruolo di valletta.

Nel 1995 passa a Mediaset conducendo "Colpo di Fulmine" su Italia 1 ogni sabato pomeriggio, per due edizioni fino al 1997: il programma la consacra come nuovo volto di Italia 1, permettendole di passare a diversi programma sullo stesso canale negli anni seguenti. Il 1996 è l'anno di "Festivalbar", che conduce fino al 2002, a fianco di personaggi come Amadeus, Corona, Simona Ventura, Fiorello, Elenoire Casalegno, Daniele Bossari e Natasha Stefanenko. Nel 1997 conduce poi "Fuego!", in cui collabora con Francesca Fogar. Oltre alla televisione, però, ci sono anche alcune apparizioni al cinema con "Il mio West" e "Tutti gli uomini del deficiente".

Agli inizi del 2000 la vediamo invece su Canale 5 a condurre la cerimonia del Telegatto e "Il galà della pubblicità" insieme ad Heidi Klum. Per tre stagioni è protagonista della serie "Carabinieri", tra il 2004 e il 2006, e sempre nel 2006 prende il posto di Barbara d'Urso alla conduzione del "Grande Fratello" dalla sesta alla quattordicesima edizione. Nel 2015 conduce la decima edizione de "L'Isola dei Famosi affiancata da Alfonso Signorini e Maria Venier assieme all'inviato in Honduras Alvin, mentre nel 2019 arriva anche a condurre la seconda edizione di "Temptation Island VIP".

In occasione del suo 50esimo compleanno rivediamola in una puntata di "Mai Dire Gol" del 1998.