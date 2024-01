Alberto Castagna presenta un momento "Stranamore" ai "Telegatti" 1995

La missione di Alberto Castagna con "Stranamore" non conosceva confini, persino nella notte dei "Telegatti". Nel 1995 il presentatore, chiamato sul palco per ritirare il premio, annunciava un messaggio speciale da recapitare nel perfetto stile della trasmissione cult di Canale 5. Destinataria della missiva era Mara Venier, al timone quell'anno del Gran Premio internazionale dello Spettacolo insieme a Corrado. Nel videoclip il giornalista sportivo Giampiero Galeazzi dichiarava il suo amore per la figlia di Mara, Elisabetta Ferracini, salvo poi rivelarsi una gag.

Tra le trasmissioni cult di metà anni novanta, "Stranamore" si basa sul tentativo di far riconciliare coppie in crisi attraverso appelli videoregistrati e l'intermediazione del programma. Ad aprire ogni puntata c'era la sigla sulle note di "All you need is love", storico brano dei Beatles del 1967. Lo show dei sentimenti è stato condotto da Alberto Castagna fino alla prematura morte, avvenuta il 1° marzo 2005. Poi il testimone è passato a Emanuela Folliero fino al 2009. Rivediamo la consegna del "Telegatto" ad Alberto Castagna per il programma "Stranamore" nel 1995.